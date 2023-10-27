Мужчина рассказал о 30-минутной схватке с трехметровым крокодилом

Nine.com.au: в Австралии крокодил сломал ноги и оторвал палец мужчине

Житель Австралии рассказал о 30-минутной схватке с трехметровым гребнистым крокодилом, в результате которой он лишился пальца. Об этом сообщает Nine.com.au.

Крокодил напал на шахтера Тодда Бэрстоу в 2011 году в городе Уэйпа, штат Квинсленд. Мужчина рыбачил на берегу реки, когда заметил приближающегося хищника. «Вот и все, сейчас он меня утащит», — рассказывает Бэрстоу о своих мыслях за несколько мгновений до нападения.

Хищник выпрыгнул из воды и схватил мужчину. Бэрстоу попытался вырваться и надавил на голову крокодила, но того это лишь разозлило. Рептилия крепче сжала челюсти и сломала ему одну ногу, затем перевернулась и сломала другую. Бэрстоу не переставал бороться и хватался свободной рукой за корни мангрового дерева, чтобы крокодил не утащил его под воду. Другая рука была зажата в пасти крокодила. Мужчина изо всех сил потянул ее, чтобы освободить, но в этот момент хищник оторвал ему палец.

Вскоре к Бэрстоу подбежал его пес по кличке Диг. «Он подошел и начал обнюхивать все вокруг. Мне пришлось перекинуть его через плечо. Только тогда я понял, что у меня повреждены обе ноги», — говорит Бэрстоу.

В конце концов крики услышал его коллега Кевин Бевен. Он подъехал на мотоцикле и, увидев Бэрстоу в пасти крокодила, бросился на помощь. Спустя некоторое время ему удалось вытащить товарища. «Я был счастлив, — вспоминает Бэрстоу. — Я не мог поверить в спасение и начал плакать».

Ранее сообщалось, что укротитель аллигаторов Тайсон Флоренс лишился большого пальца ноги во время выступления. Восстановление после травмы заняло несколько месяцев, но теперь Флоренс снова может ходить и даже вернулся к работе.