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18:08, 18 октября 2023Из жизни

Аллигатор откусил часть стопы укротителя на глазах у зрителей и попал на видео

В США аллигатор откусил часть стопы укротителя во время представления

Укротитель аллигаторов Тайсон Флоренс лишился большого пальца ноги во время выступления. На видео случившегося обратило внимание издание The Sun.

Флоренс выступал в резервации Биг-Сайпресс в штате Флорида на празднике индейцев-семинолов, в ходе которого люди со всех концов страны демонстрируют умение обращаться с аллигаторами. Во время представления хищник неожиданно схватил укротителя за правую ногу и откусил ему кусок стопы на глазах у родственников и невесты.

Зрители немедленно бросились Флоренсу на помощь, вытащили его из надувного бассейна, в котором оставался аллигатор, и доставили в больницу. Несмотря на своевременную помощь врачей, ему все же пришлось ампутировать большой палец ноги.

Как только это случилось, миллионы мыслей пронеслись у меня в голове. Я знаю и всегда знал, что при работе с такими животными всегда есть шанс лишиться конечности. И я знал, что это может случиться со мной однажды. Но ведь всегда надеешься, что уж с тобой-то такого не произойдет

Тайсон Флоренслишившийся пальца на ноге укротитель аллигаторов

Восстановление после травмы заняло несколько месяцев, но теперь Флоренс снова может ходить и даже вернулся к работе. Он признался, что нога до сих пор болит каждый день, и периодически он сильно расстраивается из-за этого и винит себя за невнимательность во время выступления.

Флоридские семинолы — это единственное индейское племя, которое так и не подписало с властями США формальный мирный договор. Они гордо именуют себя «непокоренным народом». В 2006 году племя стало владельцем международной сети Hard Rock Cafe.

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    Екатерина Лобанова
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