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21:04, 10 октября 2023Из жизни

Крокодил укусил сотрудника зоопарка за средний палец на глазах у посетителей

В Австралии крокодил напал на сотрудника зоопарка на глазах у посетителей

Фото: Leon Pauleikhoff / Unsplash

В Австралии двухметровый крокодил напал на сотрудника зоопарка во время кормления. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в питомнике города Ном, штат Квинсленд, в понедельник, 9 октября. Один из сотрудников кормил крокодила по кличке Джуниор, когда тот прыгнул и укусил его за кисть на глазах у посетителей. Сильнее всего у мужчины пострадал средний палец. Австралийцу оказали помощь на месте и доставили в больницу.

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Владелец питомника Боб Флемминг заявил, что инцидент был незначительным, и не является нападением в классическом понимании. Он объяснил, что крокодил бросился за едой, а сотрудник не успел выпустить ее. Тем не менее администрация зоопарка проводит расследование случившегося. Флемминг отметил, что наказывать Джуниора не будут.

Ранее в Австралии хозяин крокодиловой фермы заявил, что полеты боевых вертолетов CH-47 «Чинук» сексуально возбудили его питомцев. Однажды над фермой завис военно-транспортный вертолет, и крокодилы повели себя странно.

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    Никита Савин
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