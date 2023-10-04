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13:32, 4 октября 2023Из жизни

Крокодилы увидели боевые вертолеты и начали спариваться «как сумасшедшие»

ABC News: военные вертолеты CH-47 возбудили крокодилов в Австралии

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

В Австралии хозяин крокодиловой фермы заявил, что полеты боевых вертолетов CH-47 «Чинук» сексуально возбудили его питомцев. Об этом сообщает ABC News.

Джон Левер владеет питомником рептилий недалеко от Рокгемптона в штате Квинсленд. В 100 километрах от города расположен полигон, где с 2020 года проводят учения вооруженные силы Сингапура. Мужчина рассказал, что вертолеты часто пролетают мимо, так как пилоты используют территорию крокодиловой фермы в качестве одного из ориентиров.

Однажды над фермой завис военно-транспортный вертолет «Чинук», пассажиры которого высунулись из двери и начали фотографировать крокодилов. В этот момент Левар увидел, что с рептилиями происходит что-то странное. «Крупные крокодилы встали, заревели и завыли в небо. А когда вертолеты улетели, они начали спариваться как сумасшедшие», — рассказал он.

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Специалистка по крокодилам из Университета Чарльза Дарвина Кэмерон Бейкер выдвинула предположение, что рептилии принимают шум винтов вертолета за сигналы крупного конкурирующего самца и стремятся поскорее оплодотворить самок. Впрочем, Бейкер призналась, что способ общения этих рептилий до конца еще не изучен. Считается, что в воде крокодилы обмениваются низкочастотными сигналами, и звуки вертолета могут напоминать их.

Профессор зоологии Университета Квинсленда предложил другое объяснение. Он рассказал, что, по одной из версий, у крокодилов есть некий орган, реагирующий на изменения атмосферного давления. Пролетающий вертолет мог каким-то образом воздействовать на него и вызвать у рептилий желание спариваться.

Ранее сообщалось, что группа крокодилов в Индии помогла упавшей в реку собаке выбраться на берег. Рептилии не напали на пса, а начали рылами подталкивать ее к берегу.

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    Никита Савин
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