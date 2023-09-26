Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:03, 26 сентября 2023Из жизни

Крокодилы спасли упавшую в реку собаку

В Индии крокодилы не стали есть собаку и помогли ей выбраться на берег

Кадр: Utkarsha Chavan / CBS

Группа крокодилов помогла упавшей в реку собаке выбраться на берег. О необычном случае сообщает научное издание Journal of Threatened Taxa.

В Индии бездомный пес в попытке скрыться от преследующей его своры собак прыгнул в реку Савитри. Однако животное угодило в еще большую опасность, поскольку прямо рядом с местом его падения оказалось несколько крупных крокодилов. Рептилии при этом не напали на пса, а начали рылами подталкивать его к берегу. В результате они спасли собаку, которая благополучно выбралась из воды.

Этот случай заинтересовал ученых. Изучив историю, они пришли к выводу, что крокодилы были «дружелюбны». В опубликованной статье авторы утверждают, что спасение собаки может свидетельствовать о наличии у крокодилов зачатков эмоционального интеллекта. «Крокодилы были на подходящем для атаки расстоянии и могли легко съесть собаку, однако никто из них не инициировал нападение, вместо этого они подтолкнули собаку к берегу, демонстрируя отсутствие голода», — написали индийские зоологи Уткарша М. Шаван и Манож Р. Боркар.

Взрослые индийские крокодилы достигают пяти с половиной метров в длину и веса до 450 килограммов.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Ранее сообщалось, что в Китае более 70 крокодилов сбежали из питомника в провинции Гуандун из-за ливней. Бушующий в регионе тайфун «Хай Куй» разрушил крокодиловую ферму, рептилии были замечены в потоках воды на деревенских улицах.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые подробности теракта на «Северных потоках»

    Вице-премьер Армении назвал число прибывших в республику жителей Карабаха

    Назван способ избавиться от плодовых мушек в квартире

    Путин сделал гвардейскими вертолетный полк и общевойсковую армию

    Российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав»

    Канцлера ФРГ обвинили в сокрытии планов США по подрыву «Северных потоков»

    Серена Уильямс высмеяла фото Ким Кардашьян в бикини с ракеткой в руках

    Согласованы даты визита Путина в Китай

    Названа самая бесполезная каша

    В ДК Севастополя объяснили отказ пускать детей в бомбоубежище во время тревоги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости