В Китае десятки 100-килограммовых крокодилов сбежали из питомника из-за ливней

Global Times: на юге Китая 69 взрослых крокодилов сбежали с фермы на улицы

В Китае более 70 крокодилов сбежали из питомника в провинции Гуандун из-за ливней. Об этом сообщает Global Times.

Инцидент произошел деревне Пен городского округа Маонан в понедельник, 11 сентября. По данным местных СМИ, бушующий в регионе тайфун «Хай Куй» разрушил крокодиловую ферму, в результате чего на воле оказались 69 взрослых рептилий и шесть детенышей. Они были замечены в потоках воды на деревенских улицах. Местные жители рассказали, что десятки крокодилов на разрушенной ферме были крупными особями, весом более 100 килограммов.

На месте действует несколько команд специалистов, которые пытаются отследить сбежавших рептилий при помощи гидролокационного оборудования, так как многие из них «находятся на большой глубине». Власти провинции разослали местным жителям предупреждения с просьбой не выходить из домов и не приближаться к водоемам. «Мы пытаемся держать ситуацию под контролем, однако крокодилов сбежало довольно много», — заявил местный чиновник.

Как пишет The Washington Post, другой представитель властей рассказал журналистам на условиях анонимности, что пока удалось поймать «не больше дюжины» рептилий, еще около 50 особей прячутся в водоемах рядом с Пен.

Тайфун «Хай Куй», принесший с собой проливные дожди, нанес серьезный ущерб нескольким районам округа Маонан. Местные жители занимаются в основном разведением скота, птицы и рыбы. В результате удара стихии многие искусственные пруды вышли из берегов.

Ранее сообщалось, что крысы размером с собаку захватили один из районов британского города Глазго. Жители видели на улицах особей размером с собак породы чихуа-хуа.