Крысы размером с собаку захватили район крупного города

Daily Star: район крупного города в Великобритании захватили огромные крысы

Мусорщикам запретили ездить в один из районов британского города Глазго из-за огромных крыс, которые бесчинствуют на его улицах. Об этом сообщает Daily Star.

Крупные грызуны обосновались в районе Скотстон. По словам местных жителей, там можно встретить особей размером с собак породы чихуа-хуа. Власти предпринимали попытки бороться с вредителями, но пока ничего не добились. В результате профсоюзы мусорщиков рекомендовали своим членам не забирать отходы в захваченных крысами районах.

Главы профсоюзов заявили, что работать в окружении грызунов слишком опасно. «Они кусаются и оставляют повсюду помет. Рано или поздно кто-нибудь серьезно заболеет, это лишь вопрос времени, — заявил один из них. — Члены нашего профсоюза справедливо считают, что проблему нужно решить, и не будут забирать баки с Эрл-стрит, пока с нашествием не разберутся».

В свою очередь, жители захваченного района выразили возмущение решением профсоюзов, так как теперь, помимо проблем с грызунами, им придется мириться с переполненными мусорными баками под окнами.

Представитель городского совета выразил надежду, что нынешние методы борьбы с вредителями «оказывают должное влияние», и пообещал, что совет будет следить за развитием событий.

Ранее сообщалось, что британский парламент заполонили крысы. При этом приют для животных отказался отправлять туда кота для борьбы с грызунами, опасаясь за его жизнь.

