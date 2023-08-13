Британский парламент заполонили крысы

В британский парламент не будут отправлять приютского кота для борьбы с крысами

Приют для животных Battersea Dogs and Cats Home не будет отправлять кота в британский парламент для борьбы с крысами из-за опасений за его жизнь. Как сообщает Daily Mail, ему могут угрожать ядовитые ловушки, расставленные для охоты на заполонивших здание грызунов.

«Эти ловушки токсичны как для грызунов, так и для самих кошек. Более того, они несут риски для здоровья и безопасности любой кошки, проживающей в этом районе», — заявил представитель приюта.

При этом ранее Battersea Dogs and Cats Home направили трех кошек в другие административные здания центра Лондона. Среди них — личная резиденция премьер-министра, а также министерства финансов и иностранных дел.

Ранее восьмикилограммовый кот прогнал медведя со своего двора и попал на видео. На кадрах видно, как черный медведь подбегает к дороге и оборачивается. Увидев, что к нему приближается огромный мейн-кун, он тут же умчался в лес.