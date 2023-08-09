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14:28, 9 августа 2023Из жизни

Восьмикилограммовый кот прогнал медведя со своего двора и попал на видео

Boston 25 News: в США кот прогнал черного медведя со своего двора

В американском городе Торнтон, штат Нью-Гэмпшир, кот по кличке Бруно прогнал медведя со своего двора. Об этом сообщает Boston 25 News.

Животные попали на видео. На кадрах видно, как черный медведь подбегает к дороге и оборачивается. Увидев, что к нему приближается восьмикилограммовый кот породы мейн-кун, он тут же несется в лес.

Спустя мгновение в кадре появляется Бруно, который бежит за медведем, защищая свою территорию.

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    Алиса Удовик
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