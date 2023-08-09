Восьмикилограммовый кот прогнал медведя со своего двора и попал на видео

Boston 25 News: в США кот прогнал черного медведя со своего двора

В американском городе Торнтон, штат Нью-Гэмпшир, кот по кличке Бруно прогнал медведя со своего двора. Об этом сообщает Boston 25 News.

Животные попали на видео. На кадрах видно, как черный медведь подбегает к дороге и оборачивается. Увидев, что к нему приближается восьмикилограммовый кот породы мейн-кун, он тут же несется в лес.

Спустя мгновение в кадре появляется Бруно, который бежит за медведем, защищая свою территорию.

Ранее сообщалось, что огромный мейн-кун, живущий в России, научился доставать до ручки двери, стоя на задних лапах. В Daily Mirror кота по прозвищу Кефир называют «самым большим в мире».