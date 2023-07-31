Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:31, 31 июля 2023Из жизни

«Самый большой в мире» кот научился открывать двери

Огромный мейн-кун из Старого Оскола достиг роста двухлетней дочери своей хозяйки

Фото: @yuliyamnn

Огромный кот, живущий в России, научился доставать до ручки двери, стоя на задних лапах. Об этом рассказывает Daily Mirror.

Мейн-кун по прозвищу Кефир принадлежит Юлии Мининой из Старого Оскола. Когда ему завели собственный аккаунт, он стал настоящей звездой соцсетей. У Кефира около 80 тысяч подписчиков, привлеченных его невероятными размерами.

В Daily Mirror кота называют «самым большим в мире». К двум годам его вес достиг 12 килограммов, а длина сравнялась с ростом двухлетней дочери хозяйки. Недавно Юлия показала новое видео с Кефиром, на котором он, стоя на задних лапах, с легкостью достает передними до ручки двери и даже может ее открывать.

По словам Юлии, большинство российских и зарубежных поклонников Кефира не верят, что он настолько большой, и спрашивают, не фотошоп ли это. Кефир очень добр и послушен, он с удовольствием проводит время с хозяевами и даже пытается спать на груди у Юлии, но из-за размеров это ему не всегда удается.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

«А вообще это суперумный кот. Он странным образом чувствует общее настроение в доме. Не мяукает, не орет и не вредит мебели. По-настоящему идеальный кот», — признается хозяйка гиганта.

Ранее сообщалось, что семья из американского города Джексонвилл, штат Флорида, воссоединилась с пропавшим 11 лет назад котом. Теперь питомец вернулся домой и отлично ладит с другим живущим в семье питомцем.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ уличили в потере бойцов в «промышленных масштабах». Каковы перспективы дальнейшего «контрнаступа»?

    Китай заявил о неспособности помощи США помешать воссоединению с Тайванем

    В Госдуме рассказали об эпидемии «скрытой безотцовщины» в России

    ВСУ обстреляли приграничный российский регион

    В МИД заявили об отказе Украины от всех предложений посредничества

    В МИД назвали условие вывода ядерного оружия России из Белоруссии

    В Челябинской области мужчина 14 лет насильно удерживал похищенную женщину

    ФСБ возбудила дело против жителя ДНР за шпионаж в пользу Украины

    Супруги с четырехлетним сыном пропали в российском регионе

    В Москве мужчина упал с высоты девятого этажа и погиб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости