«Самый большой в мире» кот научился открывать двери

Огромный мейн-кун из Старого Оскола достиг роста двухлетней дочери своей хозяйки

Огромный кот, живущий в России, научился доставать до ручки двери, стоя на задних лапах. Об этом рассказывает Daily Mirror.

Мейн-кун по прозвищу Кефир принадлежит Юлии Мининой из Старого Оскола. Когда ему завели собственный аккаунт, он стал настоящей звездой соцсетей. У Кефира около 80 тысяч подписчиков, привлеченных его невероятными размерами.

В Daily Mirror кота называют «самым большим в мире». К двум годам его вес достиг 12 килограммов, а длина сравнялась с ростом двухлетней дочери хозяйки. Недавно Юлия показала новое видео с Кефиром, на котором он, стоя на задних лапах, с легкостью достает передними до ручки двери и даже может ее открывать.

По словам Юлии, большинство российских и зарубежных поклонников Кефира не верят, что он настолько большой, и спрашивают, не фотошоп ли это. Кефир очень добр и послушен, он с удовольствием проводит время с хозяевами и даже пытается спать на груди у Юлии, но из-за размеров это ему не всегда удается.

«А вообще это суперумный кот. Он странным образом чувствует общее настроение в доме. Не мяукает, не орет и не вредит мебели. По-настоящему идеальный кот», — признается хозяйка гиганта.

Ранее сообщалось, что семья из американского города Джексонвилл, штат Флорида, воссоединилась с пропавшим 11 лет назад котом. Теперь питомец вернулся домой и отлично ладит с другим живущим в семье питомцем.