Пропавший кот воссоединился с хозяевами спустя 11 лет

Fox 35 Orlando: семья в США воссоединилась с пропавшим 11 лет назад котом

Семья из американского города Джексонвилл, штат Флорида, воссоединилась с пропавшим 11 лет назад котом. Об этом сообщает Fox 35 Orlando.

Сотрудница службы защиты животных Кристал Альфредсон получила сообщение из приюта о попавшем к ним больном коте. У животного нашли микрочип, но регистрационные данные, которые удалось получить с его помощью, давно устарели.

Телефонный номер, записанный при регистрации чипа, был неактивным, но Альфредсон удалось найти актуальный номер его хозяев, соответствующий указанному в архиве адресу. Она отправила на него сообщение с описанием кота и информацией о том, где его можно забрать.

Спустя несколько часов владелица кота Анжела Грин приехала в приют. Американка была шокирована, когда обнаружила там пропавшего 11 лет назад домашнего питомца.

Грин рассказала, что кота зовут Дерек. Когда он пропал, семья была опечалена, но с тех пор прошло очень много времени. Теперь Дерек вернулся домой и отлично ладит с другим живущим в семье котом по кличке Седрик.

Ранее сообщалось, что пропавший из дома кот из города Ипсуич, графство Саффолк, Великобритания, преодолел путь длиной более 500 километров и застрял на подоконнике здания Плимутского университета, после чего вернулся к хозяевам. Животное спас владелец компании по мойке окон.