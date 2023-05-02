Пропавший кот преодолел 500 километров и вернулся к хозяевам

В Великобритании кот преодолел 500 километров в чужой машине и застрял на подоконнике

Пропавший из дома кот из города Ипсуич, графство Саффолк, Великобритания, преодолел путь длиной более чем в 500 километров и застрял на подоконнике здания Плимутского университета, после чего вернулся к хозяевам. Об этом сообщает Daily Mirror.

Оказалось, что животное добралось до Плимута, графство Девон, спрятавшись в машине семьи, приехавшей навестить дочь-студентку. Прохожие сообщили сотруднице университета Джо Бобби, что на окне здания более трех часов сидит кот. Женщина попыталась помочь испуганному животному и вызвала пожарных, но те отказались помочь коту, так как он пробыл на подоконнике менее 24 часов.

В итоге животное спас владелец компании по мойке окон Аарон Гриффитс. Он поднялся по лестнице и снял его с высоты. Брать деньги за спасение чужого кота мужчина отказался.

После спасения женщина отвезла кота к ветеринару. Согласно указанной в чипе животного информации, питомец был из Ипсуича. Хозяева животного приехали в Плимут и забрали кота.

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