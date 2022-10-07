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Пропавшая кошка нашлась спустя девять лет за полторы тысячи километров от дома

UPI: кошка пропала на девять лет и нашлась на расстоянии 1,6 тысячи километров от дома

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Кошка по кличке Харриет пропала из дома своей хозяйки в американском штате Калифорния и нашлась спустя девять лет в приюте в американском штате Айдахо, на расстоянии более полутора тысячи километров от дома. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

В 2013 году жительница американского города Кловис, штат Калифорния, Сьюзан Мур взяла котенка из приюта. Она назвала животное Харриет. Через три года кошка пропала. Муж американки Брайан Эллисон предположил, что животное убил койот. Мур очень привязалась к кошке и была сильно опечалена исчезновением своей любимицы.

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Спустя девять лет женщине позвонили из приюта в Айдахо. Звонивший сообщил, что Харриет нашли на улицах в Хейдене, штат Айдахо, на расстоянии более чем в 1,6 тысячи километров от дома. Сотрудники приюта считали информацию с микрочипа животного и узнали телефон владелицы.

«Жаль, что она не умеет говорить. Я бы хотела узнать, каким образом кошка оказалась в Айдахо», — отметила Мур.

Женщина хотела попросить своего живущего в Айдахо брата забрать животное, но волновалась, что Харриет не вспомнит ее. К тому же она предположила, что у кошки уже есть новая семья, которая скучает по ней.

75-летняя волонтер приюта Морин Райт попросила у Мур разрешения забрать Харриет к себе. Райт сказала, что кошка спокойно относится к собакам, и Мур согласилась.

Ранее сообщалось, что убежавшая из дома в американской деревне Мастик-Бич кошка вернулась спустя неделю и позвонила в дверной звонок. Хозяйка животного убеждена, что кошка специально позвонила в дверной звонок, потому что знала, как им пользоваться.

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Алиса Дмитриева
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