Пропавшая кошка вернулась домой и позвонила в дверной звонок

The Daily Voice: кошка на неделю пропала из дома и вернулась, позвонив в дверной звонок

Убежавшая из дома в американской деревне Мастик-Бич кошка вернулась спустя неделю и позвонила в дверной звонок. Об этом сообщает The Daily Voice.

Стефани Уитли, хозяйка восьмилетней кошки по кличке Лилли, рассказала, что ее семья недавно переехала в деревню, поэтому питомец плохо знал новый район. Она отметила, что первое время держала Лилли дома, чтобы та смогла быстро привыкнуть к новому месту жительства.

Несмотря на предусмотрительность Уитли, кошка нашла выход на улицу и пропала. «Лилли всегда возвращается домой. Она очень умная кошка. Она откликается на свое имя и приходит, когда ее зовут. Я никогда не сомневалась в том, что она вернется домой. Но в этот раз все было по-другому», — вспоминает хозяйка.

Семья искала Лилли практически неделю. Дети Уитли начали терять надежду, что когда-нибудь смогут снова увидеть кошку, поскольку за год до этого они уже пережили потерю двух других домашних животных.

Однако в один из вечеров в дверь дома позвонили, а на камере наружного видеонаблюдения хозяйка увидела своего питомца. «Последнее, что мы ожидали увидеть в этом мире — это кошачью морду в камере», — говорит Уитли.

Женщина сказала, что была невероятно счастлива возвращению Лилли. Она убеждена, что кошка специально позвонила в дверной звонок, потому что знала, как им пользоваться.

Ранее сообщалось, что британец воссоединился со своей пропавшей собакой спустя год. Украденную в июле прошлого года собаку по кличке Хани нашла 49-летняя Кэрол Пинчин, работающая грумером.

