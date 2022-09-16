Хозяин нашел свою украденную собаку спустя год

The Mirror: в Великобритании украденная собака воссоединилась с хозяином спустя год

Житель британского города Шрусбери, Великобритания, воссоединился со своей пропавшей собакой спустя год. Об этом сообщает The Mirror.

Украденную в июле прошлого года собаку по кличке Хани нашла 49-летняя Кэрол Пинчин, работающая грумером. Он была шокирована внешним видом животного: толщина запутанной шерсти достигала восьми сантиметров.

Женщина обнаружила чип в холке собаки, считала записанные в нем данные и смогла связаться с хозяином. Пинчин сообщила, что Хани у нее, и предложила отнести собаку к себе домой, чтобы побрить ее шерсть. Тот с радостью согласился.

На следующий день Пинчин отвезла Хани к хозяину и засняла трогательный момент воссоединения на видео. «Она просто подбежала к своему хозяину, подумав, что это какой-то незнакомый человек, а потом остановилась на долю секунды и все поняла», — рассказывает женщина.

Пинчин отметила, что собакам необходимо ставить чипы, чтобы в случае обнаружения животного можно было легко найти его владельцев.

Ранее сообщалось, что в Великобритании хозяин смог найти потерянную собаку благодаря устроенному во дворе барбекю. Мужчина предположил, что запах жареного мяса привлечет питомца.

