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Хозяин искал потерянную собаку целые сутки и нашел благодаря жареным сосискам

The Mirror: в Великобритании хозяин устроил барбекю, чтобы найти потерянную собаку

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Энди Фармер из шотландского города Ист-Килбрайд, Великобритания, смог найти потерянную собаку благодаря устроенному барбекю в своем дворе. Об этом сообщает The Mirror.

Немецкая овчарка Нико пропала 9 августа: она испугалась других собак во время прогулки и убежала от хозяина в лес. Фармер искал питомца целые сутки. Он привлек к поискам местных жителей и даже ночевал в поле в надежде, что пес вернется.

На следующий день мужчина решил пожарить сосиски во дворе, предположив, что запах жареного мяса привлечет Нико. Спустя какое-то время собака действительно вышла из леса: ее заметили местный таксист по имени Алан и несколько прохожих, которые выгуливали собак.

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За сутки в поисках Нико успели поучаствовать около 40 человек, тысячи людей поделились в соцсетях объявлением о пропаже собаки. «Это было невероятно, и я хочу выразить всем свою благодарность», — говорит Фармер.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссури группа спелеологов нашла в пещере пропавшую два месяца назад собаку. Прибывшие на место происшествия спасатели были удивлены, что собака смогла выжить в полной темноте.

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Алиса Удовик
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