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Пропавшая собака два месяца жила в пещере в полной темноте

Newsweek: американские спелеологи нашли в пещере пропавшую два месяца назад собаку

Фото: Rick Haley

В американском штате Миссури группа спелеологов нашла в пещере пропавшую два месяца назад собаку. Об этом сообщает издание Newsweek.

Животное обнаружили в пещерной системе Мур, имеющей протяженность около 35 километров. В пещере есть проточная вода, рыба и ракообразные, но полностью отсутствует солнечный свет. Спасатели были удивлены, что собака смогла выжить в полной темноте.

На место происшествия прибыли спасатели Хейли и Джерри Кин. Им удалось погрузить собаку в вещевой мешок и вытащить ее из-под земли через 60-сантиметровое отверстие.

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Хозяйка пропавшей собаки рассказала, что ее питомца зовут Эбби. Она не видела пса с 9 июня и думала, что тот пропал навсегда.

Ранее сообщалось, что 49-летняя британка Эмма Дрюэтт воссоединилась с украденной у нее семь лет назад собакой. В 2015 году спаниеля по имени Флэш украли заводчики, которые использовали собаку для разведения.

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Алиса Удовик
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