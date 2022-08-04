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Украденная собака воссоединилась с хозяйкой спустя семь лет

DailyMail: британка Эмма Дрюэтт нашла украденную у нее семь лет назад собаку

Фото: Dan / Unsplash

49-летняя Эмма Дрюэтт из графства Бакингемшир, Великобритания, воссоединилась с украденной у нее семь лет назад собакой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2015 году спаниеля по имени Флэш украли заводчики, которые использовали собаку для разведения. Дрюэтт и ее сын Люк долго и безуспешно искали пропавшего пса. С каждым годом надежды на возвращение Флэша оставалось все меньше.

Спустя семь лет с хозяйкой связалась британка Мишель Барроу, которая сообщила, что нашла собаку в 300 километрах от дома Дрюэтт. По ее словам, она купила спаниеля у местного заводчика и после осмотра у ветеринара обнаружила, что собака чипирована. На чипе оказалась информация о прежней владелице Флэша.

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К тому времени собака жила у Барроу уже семь месяцев, и между ними установилась тесная связь. Несмотря на это, женщина приняла решение вернуть питомца прежней хозяйке. «Если бы не Мишель, мы бы до сих пор искали Флэша», — призналась Дрюэтт.

Ранее сообщалось, что активисты и чиновники местных органов власти в северо-центральном Китае спасли от съедения 126 похищенных у владельцев собак с незаконной бойни, организованной во время фестиваля собачьего мяса. В числе спасенных собак были золотистые ретриверы, немецкие овчарки и хаски.

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Алиса Удовик
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