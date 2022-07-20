126 похищенных у владельцев собак спасли от съедения

People: украденные собаки спасены с организованной для фестиваля собачьего мяса бойни

Активисты и чиновники местных органов власти в северо-центральном Китае спасли от съедения 126 похищенных у владельцев собак с незаконной бойни, организованной во время фестиваля собачьего мяса. Об этом сообщает People.

Зоозащитники из организаций Vshine и Baoji Small Animal Protection Association объединились с сотрудниками правоохранительных органов и мэром китайского округа Фуфэн, чтобы найти и прекратить «незаконную бойню». Спасательная миссия произошла примерно в 1,6 тысячи километров от города Юйлинь, где проходил фестиваль собачьего мяса.

«Внутри спасатели нашли ужасную сцену с мертвыми собаками на полу, лужами крови, машинами для удаления волос и ножами», — сообщают Humane Society International. В углу бойни была найдена куча ошейников — доказательство, что украденных из домов, ферм и улиц домашних собак тоже убивают из-за их мяса.

«Количество ошейников было действительно шокирующим. Собаки, которых мы нашли, скулили и радовались», — сказал Цзыян Хуан из Vshine.

В числе спасенных собак были золотистые ретриверы, немецкие овчарки и хаски.

Фестиваль был создан в 2009-2010 годах для увеличения продаж мяса собак в этом районе. В 2020 году Министерство сельского хозяйства и сельских дел Китая официально заявило, что собаки являются животными-компаньонами, а не домашним скотом.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске местный житель ловил и душил бродячих собак самодельной удавкой. Он сказал, что не собирается останавливаться, так как собаки бегают по его частной территории.