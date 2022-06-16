Россиянин ловил и душил удавкой бродячих собак

В Южно-Сахалинске местный житель ловил и душил бродячих собак самодельной удавкой

В Южно-Сахалинске местный житель отлавливал и душил с помощью самодельной удавки бродячих собак, которые забегали на его огород. Последнюю жертву живодера удалось спасти благодаря очевидцам, видео которых публикует astv.ru в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как двое мужчин освобождают из удавки дворнягу. Собака в тяжелом состоянии и не двигается. На ее шее видны следы крови.

Местная жительница рассказала, что 12 июня заметила попавшую в ловушку собаку во дворе соседа. Тогда женщина вызвала службу отлова. «Постучали в ворота. Вышла жена соседа и сказала, что не видит смысла отпускать собаку, так как она вернется снова. Специалисты убедили ее, что собаку заберут в приют, и она больше не вернется», — рассказала очевидица.

По словам женщины, это не первый подобный случай. Другого пса ей удалось отбить у соседа 1 июня. Тогда он заявил, что не остановится, так как собаки бегают по его частной территории.

15 июня женщина написала заявление в полицию. В региональном МВД изданию заявили, что по данному факту проводится проверка.

Ранее житель Адыгеи на глазах у детей избил собаку арматурой и выкинул животное в мусорку. Он объяснил это тем, что животное кидалось на детей, однако местные жители отметили добрый нрав дворняги.