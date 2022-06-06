Россиянин избил дворнягу арматурой на глазах у 15 детей и попал на видео

Житель Адыгеи на глазах у детей избил собаку арматурой и выкинул животное в мусорку

В поселке Яблоновском в Адыгее мужчина пытался насмерть забить дворовую собаку арматурой на глазах у 15 детей, после чего кинул животное в мусорный контейнер. Видео его попытки объясниться перед местными жителями опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным издания, дети, ставшие очевидцами инцидента, позвали взрослых. В это время россиянин вернулся с беременной супругой, которая кричала, что сама готова убить собаку.

На кадрах видно, что мужчина со стальной палкой в руках утверждает, якобы собака кусала его и гуляющих рядом детей. Однако местные не поверили ему, отметив, что дворняга давно знакома жителям поселка и никогда не проявляла агрессии.

По информации авторов поста, прибывшая на место происшествия полиция приняла от местных жителей заявление.

Собака после нападения выжила, ее доставили к ветеринарам в критическом состоянии и с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой.

Ранее в Южно-Сахалинске неизвестные жестоко убили бездомных собак, за которыми ухаживали местные жители. По словам горожан, дворняги жили небольшой стаей и были дружелюбны к людям, однако позже они обнаружили тела нескольких животных с содранной кожей.