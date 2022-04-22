В российском городе неизвестные жестоко убили бездомных собак

В Южно-Сахалинске зарезали бездомных собак, за которыми ухаживали местные жители

В Южно-Сахалинске неизвестные жестоко убили бездомных собак, за которыми ухаживали местные жители. Об этом пишет «КП-Сахалин».

Горожане рассказали, что дворняги жили небольшой стаей на пустыре в районе улицы Больничной. Собаки были миролюбивыми, и жители их подкармливали. Активисты построили для животных будки, а некоторым смогли найти хозяев.

По словам жителей российского города, около месяца назад собаки пропали. На днях пять животных удалось найти. Двоих из них обнаружили мертвыми и со связанными лапами. «Их резали ножами, сдирали кожу. Возможно, еще с живых», — рассказала очевидица.

По данным издания, убитых животных похоронили. Оставшимся в живых горожане ищут новых хозяев. В полицию они обращаться не стали, так как уверены, что убийц бездомных собак никто не станет искать.

Ранее в Челябинске школьница сбросила с двадцатого этажа живого щенка. Активисты опубликовали кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как девочка поднимается на верхний этаж жилого дома с собакой, которую позже найдут мертвой под окнами здания.