Российская школьница сбросила щенка с двадцатого этажа

Школьница из Челябинска сбросила живого щенка с высоты двадцатого этажа, животное погибло

В Челябинске российская школьница сбросила живого щенка с высоты двадцатого этажа. Об инциденте на личной странице во «ВКонтакте» сообщила зоозащитница Татьяна Фекличева.

На публикуемых активисткой кадрах с камер видеонаблюдения видно, как девочка тянет упирающегося щенка в лифт и поднимается с ним на самый верхний этаж здания. Следующая запись показывает приехавших на место происшествия полицейских, стоящих над мертвым щенком у высотки Академ Riverside.

По данным портала 74.ru, полиция уже начала проверку по факту инцидента.

Местные жители предполагают, что к убийству животного может быть причастна 14-летняя школьница, которую ранее уже подозревали в жестоком убийстве и расчленении котенка.

Ранее сообщалось, что россиянин сбросил с балкона трехмесячного щенка во время ссоры с женой. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.