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Россиянин сбросил с балкона трехмесячного щенка во время ссоры с женой

Житель Иркутска во время ссоры с женой сбросил с балкона щенка, животное погибло

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

43-летний россиянин убил трехмесячного щенка, сообщается в группе управления МВД по Иркутской области во «ВКонтакте».

Как сообщили в МВД, в полицию поступил звонок от местной жительницы — она увидела, как ее сосед сбросил с балкона щенка. Когда наряд полиции приехал на место инцидента, животное уже погибло.

Полицейские установили личность подозреваемого и опросили его. В свое оправдание мужчина рассказал, что убил щенка за громкий лай, которым животное призывало вывести его на улицу, отвлекая от ссоры с женой. На мужчину завели уголовное дело по части второй статьи 245 УК («Жестокое обращение с животными»). Россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что жители Саратовской области убили и съели собаку, а ее щенков закопали живьем. Четверо из них погибли, двоих удалось спасти местным жителям, которые присматривали за собачьим семейством и обнаружили пропажу животных.

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Валерий Розенберг
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