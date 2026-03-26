Стало известно о риске уголовного дела для Бориса Гребенщикова

ТАСС: Гребенщикову может грозить уголовное дело из-за гражданства Британии

Музыкант Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) может столкнуться с уголовной ответственностью. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства рассказал, что если исполнитель в установленном порядке не уведомил МВД о получении гражданства Великобритании и сохранении российского гражданства, то в отношении него может быть возбуждено дело. Сейчас идет проверка по этому факту.

О том, что Гребенщиков получил британское гражданство, стало известно 25 марта. Мртист вместе с женой Ириной в декабре 2022 года, после отъезда из России, учредил в Великобритании компанию BG PLUS LLP. Тогда оба по документам значились как граждане РФ. В марте 2026 года компания подала документы об изменении персональных данных владельцев, в которых сказано, что Гребенщиков и его супруга являются британскими гражданами.

В октябре 2025 года суд в Санкт-Петербурге осудил Гребенщикова за распространение материалов без указания того, что они произведены иноагентом. Исполнителю выписали штраф в размере 40 тысяч рублей.