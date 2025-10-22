Суд оштрафовал уехавшего из России Гребенщикова

Певца Бориса Гребенщикова оштрафовали за нарушение деятельности иноагента

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал музыканта Бориса Гребенщикова (признан Минюстом России иностранным агентом) за распространение материалов без указания того, что они произведены иноагентом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации источника, артист должен будет выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Сообщается также, что певец распространял информацию на площадке YouTube без указания соответствующего статуса иностранного агента.

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности иностранного агента Бориса Борисовича Гребенщикова и назначил наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что суд рассмотрит дело о нарушении порядка деятельности иноагента в отношении Бориса Гребенщикова