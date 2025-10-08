Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:20, 8 октября 2025Культура

Дело Гребенщикова рассмотрят в суде

В суд поступило дело о нарушении Гребенщиковым закона об иноагентах
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело о нарушении порядка деятельности иноагента в отношении музыканта Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов). Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов города.

«Суд назначил судебное заседание по делу об административном правонарушении в отношении Бориса Борисовича Гребенщикова, которому вменяют нарушение порядка деятельности иностранного агента», — сообщили в суде.

Сам фигурант вину не признает. Из письма Роскомнадзора от 19 августа следует, что Гребенщиков опубликовал материал без указания, что он исходит от иностранного агента либо касается его деятельности.

Ранее стало известно, что уехавший из России после начала специальной военной операции (СВО) музыкант Борис Гребенщиков заявил, что материально помогал украинской больнице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Систем ПВО и ПРО России оказалось недостаточно для отражения атак ВСУ

    Жителей Подмосковья возмутил эротичный памятник учительнице

    Генштаб ВСУ уличили в признании потери территорий

    Медведев матом прокомментировал победу в матче против американца

    Ведущего прогноза погоды арестовали за нападение на возлюбленную

    Самая красивая девушка России опровергла слухи о пластических операциях

    Лавров раскритиковал возобновление санкций против Ирана

    Жена архитектора пыталась спасти стрелка

    Недельная инфляция в России ускорилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости