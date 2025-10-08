Дело Гребенщикова рассмотрят в суде

В суд поступило дело о нарушении Гребенщиковым закона об иноагентах

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело о нарушении порядка деятельности иноагента в отношении музыканта Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов). Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов города.

«Суд назначил судебное заседание по делу об административном правонарушении в отношении Бориса Борисовича Гребенщикова, которому вменяют нарушение порядка деятельности иностранного агента», — сообщили в суде.

Сам фигурант вину не признает. Из письма Роскомнадзора от 19 августа следует, что Гребенщиков опубликовал материал без указания, что он исходит от иностранного агента либо касается его деятельности.

Ранее стало известно, что уехавший из России после начала специальной военной операции (СВО) музыкант Борис Гребенщиков заявил, что материально помогал украинской больнице.