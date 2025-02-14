Гребенщиков признался в финансировании Украины

Уехавший из России Борис Гребенщиков признался в помощи украинским больницам

Уехавший из России после начала специальной военной операции (СВО) музыкант Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что материально помогал украинской больнице. Об этом певец рассказал в интервью программе #вТРЕНДde русскоязычной редакции немецкого телеканала Deutsche Welle.

По словам Гребенщикова, он профинансировал один из госпиталей в Киеве совместно со своими западными коллегами. Проживающий в Лондоне артист отметил, что не получил никакого отклика, а о его помощи не написали даже украинские СМИ.

«Они рассказали о своем тяжелом положении. Я решил, что могу помочь. Все мои английские и американские товарищи в этом участвовали. Но никто об этом не знал», — заявил Борис.

Ранее продюсер Сергей Дворцов предположил, что Гребенщиков станет одним из участников русофобского фестиваля «Рандеву», организованного латвийской певицей Лаймой Вайкуле.