Названы возможные участники русофобского фестиваля Вайкуле

Продюсер Сергей Дворцов назвал возможных участников русофобского фестиваля «Рандеву» латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Его комментарий приводит издание «Абзац».
Продюсер считает, что среди гостей традиционно будут юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) и певица Алла Пугачева, которую Лайма использует как «наживку» для ее коллег. «Вайкуле использует Пугачеву, потому что билеты покупают на экс-примадонну, а не на нее», — пояснил Дворцов.
По его мнению, фестиваль также посетят музыканты Борис Гребенщиков (признан в РФ иноагентом), Андрей Макаревич (признан в РФ иноагентом) и Потап, который «давно хотел добиться протекции» Аллы Борисовны. Кроме того, Дворцов допустил присутствие комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) и рок-группы «Би-2».
«С украинскими артистами все сложнее. Никто из них не приедет бесплатно», — заявил спикер, добавив, что «по старой дружбе» с Вайкуле на участие может согласиться Андрей Данилко (Верка Сердючка).
Ранее стало известно, что Вайкуле открыла продажу билетов на ежегодный музыкальный фестиваль «Рандеву», который пройдет в Юрмале. При этом список исполнителей, которые выйдут на сцену, еще не анонсирован.