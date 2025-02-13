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13:50, 13 февраля 2025Культура

Вайкуле открыла продажу билетов на русофобский фестиваль

Певица Вайкуле открыла продажу билетов на антироссийский фестиваль «Рандеву»
Ольга Коровина

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Латвийская певица Лайма Вайкуле открыла продажу билетов на ежегодный музыкальный фестиваль «Рандеву», который пройдет в Юрмале. Об этом сообщает издание «Абзац».

По данным источника, цена билетов на фестиваль, запланированный на конец июля, варьируется от 50 до 375 евро (от 5 тысяч до 35 тысяч рублей) и будет расти. При этом список исполнителей, которые выйдут на сцену, еще не анонсирован.

Как сообщает издание, часть средств от продажи билетов на фестиваль «Рандеву» в 2024 году была пожертвована Украине. На мероприятии выступили такие артисты, как Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), рок-группа «Би-2», Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), а также Андрей Данилко (известный как Верка Сердючка), над которым нависла угроза мобилизации в Вооруженные силы Украины.

Ранее стало известно, что певица Кристина Орбакайте выступит с концертом на Кипре, где сейчас живет Алла Пугачева. После этого у артистки запланирован тур по Германии, Швейцарии, Испании, Чехии и Эстонии.

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