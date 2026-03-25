04:41, 25 марта 2026

Гребенщиков получил британское гражданство

Марина Совина
Борис Гребенщиков. Фото: Photoagency Interpress / Globallookpres.com

Музыкант Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) получил британское гражданство, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр отчетности компаний Соединенного королевства.

Отмечается, что артист вместе с женой Ириной в декабре 2022 года, после отъезда из России, учредил в Великобритании компанию BG PLUS LLP. Тогда оба по документам значились как граждане РФ.

В марте 2026 года компания подала документы об изменении персональных данных владельцев, в которых сказано, что Гребенщиков и его супруга являются британскими гражданами.

В октябре прошлого года сообщалось, что Куйбышевский суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело о нарушении порядка деятельности иноагента в отношении музыканта.

