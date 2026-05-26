Привычная ягода оказалась особенно полезна для организма

Foods: Облепиха может защищать печень, сосуды и нервную систему от повреждений

Облепиха может быть полезным ингредиентом для функционального питания. К такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в журнале Foods.

Авторы отмечают, что облепиха ценится из-за очень богатого состава. В ее ягодах, семенах, листьях и даже ветвях содержатся витамин C, витамин E, каротиноиды, полифенолы, флавоноиды, фитостеролы, минералы и полезные жирные кислоты. Именно с этим составом связывают ее антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

По данным исследований, компоненты облепихи могут помогать снижать окислительный стресс, поддерживать нормальный обмен сахара и жиров, а также защищать клетки печени, сосудов и нервной системы от повреждения. В отдельных работах облепиха была связана с улучшением липидного профиля, снижением воспалительных маркеров и поддержкой работы сердечно-сосудистой системы.

Также ученые отмечают пользу облепихи для кожи. Масло и экстракты растения могут поддерживать заживление тканей, уменьшать воспаление и защищать кожу от окислительного повреждения. Благодаря антимикробным свойствам облепиху рассматривают не только как пищевой компонент, но и как перспективный ингредиент для косметики и средств ухода.

