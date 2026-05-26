Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:01, 26 мая 2026Наука и техника

Привычная ягода оказалась особенно полезна для организма

Foods: Облепиха может защищать печень, сосуды и нервную систему от повреждений
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Облепиха может быть полезным ингредиентом для функционального питания. К такому выводу пришли ученые, чья работа опубликована в журнале Foods.

Авторы отмечают, что облепиха ценится из-за очень богатого состава. В ее ягодах, семенах, листьях и даже ветвях содержатся витамин C, витамин E, каротиноиды, полифенолы, флавоноиды, фитостеролы, минералы и полезные жирные кислоты. Именно с этим составом связывают ее антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Материалы по теме:
Польза и вред вишни для здоровья: как выбрать самые вкусные ягоды и сколько их можно съесть в день
Польза и вред вишни для здоровья:как выбрать самые вкусные ягоды и сколько их можно съесть в день
11 июля 2024
Какие ягоды самые полезные для здоровья? Сколько ягод можно есть, чтобы не навредить организму
Какие ягоды самые полезные для здоровья?Сколько ягод можно есть, чтобы не навредить организму
2 августа 2023

По данным исследований, компоненты облепихи могут помогать снижать окислительный стресс, поддерживать нормальный обмен сахара и жиров, а также защищать клетки печени, сосудов и нервной системы от повреждения. В отдельных работах облепиха была связана с улучшением липидного профиля, снижением воспалительных маркеров и поддержкой работы сердечно-сосудистой системы.

Также ученые отмечают пользу облепихи для кожи. Масло и экстракты растения могут поддерживать заживление тканей, уменьшать воспаление и защищать кожу от окислительного повреждения. Благодаря антимикробным свойствам облепиху рассматривают не только как пищевой компонент, но и как перспективный ингредиент для косметики и средств ухода.

Ранее ученые выяснили, что экстракт черной смородины кратковременно улучшает работу сосудов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вильнюс объяснил заявление о нападении НАТО на Калининград. В России ответили, что уничтожат Литву за 15 минут

    Оценены шансы Роналду сыграть вместе с сыном до конца года

    Резкое изменение интенсивности ударов ВСУ по России связали с новой тактикой

    Раскрыты новые кандидаты на роль переговорщика с Россией от ЕС

    В Совбезе заявили о снабжении Западом террористов современным оружием

    Microsoft обвинили в лицемерии

    В Финляндии призвали ЕС к диалогу с Москвой после заявления МИД России

    Путин передал послание Трампу

    Михаил Саакашвили сменил имидж в тюрьме

    Морпех раскрыл особенность боев в Запорожской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok