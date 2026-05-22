15:02, 22 мая 2026Экономика

Мировому энергорынку спрогнозировали скорое попадание в красную зону

Глава МЭА Бироль: Критическая ситуация в энергосфере наступит в июле-августе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В случае затяжной блокировки Ираном и США Ормузского пролива мировой энергорынок столкнется с критической нехваткой нефти грядущим летом. Такой прогноз дал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, его слова приводит Reuters.

Повышенный спрос на туристические поездки предстоящим летом, пояснил он, может привести к усилению нехватки нефти на глобальном энергорынке. Без дополнительных поставок сырья с Ближнего Востока справиться с кризисной ситуацией будет крайне трудно, отметил Бироль.

Если США и Иран не придут в скором времени к компромиссу по условиям прекращения войны в регионе, предупредил глава отраслевого агентства, мировые резервы сырья могут иссякнуть в июле-августе. Именно в этот период глобальный энергорынок может попасть в красную зону, констатировал Бироль.

Ранее схожее развитие событий спрогнозировал главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл. Новая фаза кризиса, по его словам, может наступить в ближайшие несколько месяцев, в разгар традиционного сезона отпусков. В такие периоды обычно наблюдается повышенный спрос на железнодорожные, автомобильные и авиаперевозки.

Резкий рост спроса на топливо в итоге может усилить нагрузку на и без того нарушенные нефтяные потоки с Ближнего Востока. При таком раскладе, предупредил эксперт, стоимость эталонной североморской марки нефти Brent может обновить исторический максимум до конца этого года и достичь 180 долларов за баррель.

