Вынесено решение по иску о выселении Долиной из квартиры

Суд удовлетворил иск Лурье о выселении Долиной из квартиры

Суд удовлетворил иск Полины Лурье о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ближайшие дни певица должна съехать из квартиры в Хамовниках, а также выписать себя и родственников. Было установлено, что у Долиной не должно возникнуть сложностей с переездом — у нее есть несколько земельных участков и дом, также квартира есть у ее дочери.

Долину также обязали подписать акт приема-сдачи квартиры.

Ранее сообщалось, что на выселение из квартиры Долиной дается пять дней. Адвокат певицы отмечала, что ее клиентка планировала выселиться из квартиры до конца январских праздников.