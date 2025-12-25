Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:54, 25 декабря 2025Силовые структуры

Долину обязали подписать один документ при выселении из квартиры в Хамовниках

Адвокат Лурье Свириденко: Долина должна подписать акт приема-передачи квартиры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская певица Лариса Долина обязана подписать один документ при выселении из квартиры в Хамовниках, которую Полина Лурье купила у нее за 112 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Свириденко уточнила, что при выселении из квартиры в Хамовниках Долина должна подписать акт приема-передачи недвижимости.

Ранее Свириденко сообщила, что Долина выразила желание пожить в квартире в Хамовниках. По ее словам, артистка объяснила это тем, что не успеет собрать вещи. «Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — уточнила юрист.

До этого стало известно, что Долина может жить в спорной квартире до момента решения Мосгорсуда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долину обязали подписать один документ при выселении из квартиры в Хамовниках

    «Жизни не дам». Российская пенсионерка хотела провернуть «схему Долиной», но проиграла и разгромила квартиру

    Юристы рассказали все о 13-й зарплате. Что делать, если коллегам заплатили, а вам — нет?

    Рост российского госдолга рекордно ускорился

    «Роскосмос» запустит 52 спутника

    Сильный пожар вспыхнул в московском бизнес-центре

    Москвичей призвали ждать снегопадов

    МИД Венесуэлы рассказал о письме Путина Мадуро

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в бюстгальтере на фоне сугробов

    Лукашенко опубликовал рождественское поздравление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok