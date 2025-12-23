Реклама

Экономика
12:20, 23 декабря 2025

Назван срок выселения Долиной из квартиры

Юрист Гуськова: Долина будет жить в квартире до момента нового решения суда
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Лариса Долина может жить в спорной квартире до момента решения Мосгорсуда. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на юриста Илону Гуськову.

Эксперты призывают сторонников Полины Лурье не радоваться раньше срока — до решения Мосгорсуда за Долиной сохраняется право проживания в спорной квартире.

Если суд примет решение в пользу Лурье, Долина фактически должна будет добровольно выписаться, снять с регистрационного учета свою внучку, прописанную в квартире, а также себя.

Сама Долина поблагодарила близких за поддержку. «Если бы не поддержка близких, то я не знаю, как бы я сейчас жила», — сказала она.

Ранее адвокат Нина Еременко допустила, что Мосгорсуд может принять решение в пользу певицы Ларисы Долиной по делу о выселении из квартиры, собственницей которой решением Верховного суда признана Полина Лурье.

