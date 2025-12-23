Адвокат допустила принятие решения в пользу Долиной по делу о выселении из квартиры

Адвокат Еременко допустила, что Мосгорсуд может принять решение в пользу Долиной

Мосгорсуд может принять решение в пользу певицы Ларисы Долиной по делу о выселении из квартиры, собственницей которой решением Верховного суда признана Полина Лурье. Такую возможность в разговоре с «Газетой.Ru» допустила адвокат Нина Еременко.

Она указала, что, согласно сообщениям СМИ, в рамках нового круга разбирательства по делу артистки была повторно проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая вновь подтвердила: на момент сделки Долина находилась в состоянии заблуждения, сильного стресса и страха. По сути, эксперты пришли к тем же выводам, что и ранее, но суд счел необходимым еще раз проверить эти обстоятельства, обратила внимание адвокат.

Как утверждает Еременко, это важно, поскольку дополнительные экспертизы не назначают «просто так». «Если бы дело шло к формальному подтверждению прежних выводов, в этом не было бы необходимости», — отметила она. По словам адвоката, волна оптимизма в обществе после возврата дела на новое рассмотрение может быть преждевременной.

25 декабря Мосгорсуд рассмотрит вопрос о ее выселении Долиной из квартиры. Ранее Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций по делу о квартире певицы, которая продала ее Полине Лурье под влиянием мошенников. Право собственности он оставил за покупательницей.