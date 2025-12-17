Суд назвал дату заседания по выселению Долиной

Суд рассмотрит вопрос о выселении певицы Долиной из квартиры 25 декабря

Мосгорсуд определился с датой рассмотрения вопроса о выселении певицы Ларисы Долиной из проданной квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

«Поступило на новое апелляционное рассмотрение в части требований гражданское дело по спору между Ларисой Долиной и Полиной Лурье», — заявили в пресс-службе суда. Заседание назначено на 25 декабря.

Ранее Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, которая продала ее Полине Лурье под влиянием мошенников. Право собственности оставили за покупательницей.

Теперь артистка находится в квартире незаконно. Если она не покинет ее добровольно, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении.

