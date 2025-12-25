Долина заявила о желании пожить в квартире в Хамовниках

Свириденко: Долина хочет пару месяцев пожить в квартире, которую купила Лурье

Российская певица Лариса Долина просила разрешить ей пожить еще несколько месяцев в квартире в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье, заявила адвокат Светлана Свириденко. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, артистка объяснила это тем, что не успеет собрать свои вещи.

«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — отметила Свириденко.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина может жить в спорной квартире до момента решения Мосгорсуда. Эксперты призывают сторонников Полины Лурье не радоваться раньше срока — до решения Мосгорсуда за Долиной сохраняется право проживания в спорной квартире.