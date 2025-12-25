Реклама

02:48, 25 декабря 2025Культура

Долина заявила о желании пожить в квартире в Хамовниках

Свириденко: Долина хочет пару месяцев пожить в квартире, которую купила Лурье
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Seleznev Pavel / News.ru / Globallookpress.com

Российская певица Лариса Долина просила разрешить ей пожить еще несколько месяцев в квартире в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье, заявила адвокат Светлана Свириденко. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, артистка объяснила это тем, что не успеет собрать свои вещи.

«Долина просила предоставить ей возможность проживания в квартире еще несколько месяцев», — отметила Свириденко.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина может жить в спорной квартире до момента решения Мосгорсуда. Эксперты призывают сторонников Полины Лурье не радоваться раньше срока — до решения Мосгорсуда за Долиной сохраняется право проживания в спорной квартире.

