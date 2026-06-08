Таинственного «Призрака Кассиопеи» засняли в России

Сотрудники Алтайского заповедника запечатлели редкого космического «Призрака Кассиопеи»

Сотрудники Алтайского заповедника завершили фотопроект, который длился почти полгода. Им удалось запечатлеть редкую туманность IC63, более известную среди астрономов как «Призрак Кассиопеи». Об этом стало известно на странице заповедника во «ВКонтакте».

За снимком охотились россияне Роман и Татьяна Воробьевы. С января по май они вели наблюдения из села Яйлю, расположенного на территории Алтайского биосферного заповедника.

Отмечается, что сделать такой кадр оказалось непросто. Туманность считается одним из самых труднодоступных объектов северного неба. Она настолько тусклая, что увидеть ее в обычный телескоп практически невозможно. Ситуацию также осложняет и соседство с яркой звездой Гамма Кассиопеи, которая буквально «перекрывает» слабое свечение космического объекта.

Чтобы получить итоговое изображение, астрономам пришлось собрать 456 отдельных кадров. Общая выдержка составила более 15 часов, а сама съемка заняла 12 ночей за четыре месяца.

На фотографии запечатлены газовые облака, на которые воздействует мощный звездный ветер. Туманность находится примерно в 550 световых годах от Земли. Это означает, что сейчас люди видят ее такой, какой она была более пяти веков назад.

Ранее стало известно, что уже в ближайшие дни жители России смогут увидеть один из самых мощных звездопадов года.