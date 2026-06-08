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20:28, 8 июня 2026Экономика

Жителей Петербурга предупредили об опасном воздухе

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о грязном воздухе
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению воздуха. Об этом предупредил в «Росгидромете».

Предупреждение будет действовать вечером 8 июня и ночью 9 июня. Оно касается сельских поселений Ленобласти, а также Санкт-Петербурга.

«По Калининградской, Новгородской и Псковской областям неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере не ожидаются», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за надвигающихся на город грозы и ливня. Предупреждение распространяется на период с 12:00 до 22:00 9 июня.

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