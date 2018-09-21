Названа стоимость спокойной «отсидки» в сибирской колонии

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа рассказала журналистам о вымогательствах в колонии города Сургута, где отбывает наказание ее сын. Ее рассказ в пятницу, 21 сентября, публикует «Русская служба Би-би-си».

По словам женщины, сотрудники колонии №11 требуют с заключенных деньги за «спокойную жизнь», а в случае, если человек отказывается платить, его переводят в карцер или СУС, то есть на отдельную зону со строгими условиями содержания.

В настоящий момент сын собеседницы издания по фамилии Тагиев отбывает наказание за убийство и уже отсидел 12 лет. В 2016 году он решил подать заявление на УДО, поскольку за последние годы на него не было оформлено ни одного нарушения.

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По словам заключенного, незадолго до заседания суда, на котором должны были рассмотреть возможность его досрочного освобождения, сотрудники начали намекать, что положительное решение стоит денег. За это, а также за перевод из СУСа и «спокойную» жизнь в колонии, с Тагиева потребовали 4,5 миллиона рублей. Таких денег у семьи заключенного не было.

Сделка не состоялась, после чего суд отказал ему в праве на УДО, а затем и в переводе в колонию-поселение. Через некоторое время, по словам Тагиева, тюремщики предложили ему заплатить меньшую сумму — 300 тысяч рублей, уже за то, чтобы тот досидел свой срок без взысканий. Брат заключенного передал в колонию деньги в замороженной туше барана.

Впоследствии заключенный Тагиев был вынужден заплатить тюремщикам еще 300 тысяч, кроме этих денег с его семьи потребовали пару баранов на Новый год, три упаковки гирлянд, четыре обогревателя и цветной принтер.

Зимой 2018 года об истории Тагиева узнало региональное управление ФСИН. В результате был уволен начальник колонии, но, со слов родственников заключенных, поборы полностью не прекратились. Им приходится дарить исправительному учреждению технику и стройматериалы для ремонта.

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