Опубликовано видео издевательств над заключенными в омской колонии

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«Дождь» опубликовал видеозапись, на которой, как утверждает телеканал, запечатлены издевательства над заключенными исправительном колонии № 7 в Омске.

На записи раздетые догола заключенные сидят на корточках у стены, а затем танцуют на нарах. На других кадрах видно, как заключенные приседают с грузом на плечах. По информации телеканала, эта запись сделана в 2015 году. На нем присутствует инспектор отдела безопасности ИК-7 Василий Трофимов, который был осужден за превышение полномочий.

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В конце августа 2018 года трое заключенных белгородской ИК-7 пожаловались на постоянные пытки, применяемые к ним сотрудниками ФСИН. Один из осужденных — Дмитрий Рубанов — сообщил, что заключенных бьют каждый день, в том числе электрошокером. По его словам, «избивают так, что живого места нет». При этом в колонии все запуганы руководством и не хотят жаловаться.

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