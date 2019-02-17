Двух мужчин зарезали в еще одной массовой драке в Москве

Двух человек зарезали в ходе массовой драки на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщает «Московский комсомолец».

Драка произошла 17 февраля возле одного из зданий на Волгоградском проспекте, рассказал источник в правоохранительных органах. В конфликте участвовали 10 человек. Все они — уроженцы Узбекистана и работники автомойки. Конфликт начался с того, что один из мужчин грубо отозвался о брате другого.

29-летний участник потасовки умер на месте происшествия от ножевых ранений, еще один пострадавший скончался уже в больнице, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. Известно также еще об одном пострадавшем.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Ночью 17 февраля в Москве также произошла массовая драка недалеко от Лефортовского парка.

Вечером 14 февраля массовая драка с перестрелкой произошла возле кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы. По данным полиции, в ней участвовали 20 человек, СМИ сообщали о 100 участниках. По одной из версий, владелец кафе Яшар Алиев накануне драки избил некоего чеченца, после чего в заведение приехали десятки людей с ножами и огнестрельным оружием на машинах с замазанными номерами. Очевидцы рассказали, что они говорили на чеченском языке. Для разгона драки прибывшим полицейским пришлось стрелять в воздух. В результате конфликта пострадал один человек, были обстреляны здание кафе и автомобиль Infiniti. 18 участников драки доставили в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Выяснилось, что ранее жители Печатников отправили 62 жалобы на кафе «Неолит».

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