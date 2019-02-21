В скандале вокруг массовой драки в Москве нашли «оружие пострашнее танка»

Пользователи сети распространили искаженную информацию о массовой драке возле кафе на юго-востоке Москвы и преподнесли ее как межнациональный конфликт между чеченцами и азербайджанцами. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы в четверг, 21 февраля.

Глава дипмиссии назвал произошедшее «бытовым конфликтом», которые, по его словам, часто происходят в крупных городах. «К сожалению, социальные сети стали оружием пострашнее, чем танк, автомат или даже пулемет. (...) Я думаю, тут руку приложили какие-то недоброжелатели, которые стали распространять информацию о каком-то количестве трупов», — пояснил он.

Собеседник радиостанции отметил, что провел встречу с депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым. «Поговорили о том, что надо горячие головы остудить, успокоить, сказать, что так нельзя», — сообщил он, добавив, что, по его мнению, инцидент исчерпан.

Ранее стало известно о том, что Федеральная служба безопасности подозревает в терроризме блогера Алибека Мирзеханова, задержанного после массовой драки возле столичного кафе. Мужчину всю ночь допрашивали сотрудники спецслужб в качестве подозреваемого по статьям 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации») и 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Драка со стрельбой возле кафе «Неолит» произошла 14 февраля. По словам очевидцев, в ней участвовали до 70 человек, по данным полиции — 20. Были задержаны 25 человек, у которых изъяли травматические пистолеты и ножи.

Очевидец сообщал полиции, что причиной драки якобы стало избиение уроженца Чечни гражданами Азербайджана. Однако в правоохранительных органах установили, что конфликт вспыхнул на бытовой почве. Было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

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