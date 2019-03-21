ФСБ и МВД пришли с обысками в центр питания Универсиады в Красноярске

Сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности МВД Красноярского края проводят обыски в центре питания Универсиады, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Силовики изымают документацию. Их интересует наличие конкурсной документации и оборудования, отметил источник.
По его словам, проверка правоохранительных органов после таких мероприятий как Универсиада вполне ожидаема.
В МВД, ФСБ и краевом правительстве отказались от комментариев.
18 марта обыски прошли в управлении капитального строительства Красноярского края тоже в связи с прошедшей Универсиадой.
В тот же день Красноярское управление антимонопольной службы сообщили о поступивших жалобах участников торгов на закупки в рамках Универсиады, отмечает РБК. В ведомстве указали на отсутствие нарушений закона, впрочем позже антимонопольщики скорректировали свое заявление, сообщив, что статистика о нарушениях при закупках была подана необъективно.
Зимняя Универсиада прошла с 2 по 12 марта.