«Россети» обеспечили Универсиаде надежную работу

Замминистра энергетики России Андрей Черезов заявил, что благодаря слаженной работе компании «Россети», накопленному опыту при проведении массовых мероприятий, на красноярской Универсиаде не допущено ни одного инцидента в сетях внешнего электроснабжения. Об этом говорится в пресс-релизе Минэнерго.

Андрей Черезов отметил, что в рамках подготовки к Универсиаде сетевые организации выполнили реконструкцию 13 подстанций класса напряжения 110 киловольт, завершили строительство подстанции «Озерная». С 2011 года в Красноярске «раскрыто» 20 центров питания, объем доступных для технологического присоединения мощностей увеличен в 3 раза: с 146 мегавольт-ампер до 424.

«В рамках подготовки к проведению Универсиады были организованы масштабные зимние учения, которые позволили существенно повысить надежность энергоснабжения Красноярска: на 30 процентов снизилась аварийность в электрических сетях города, в 2 раза снизилось время ликвидации технологических нарушений», — отметил заместитель министра.

Электроснабжение Красноярска в период соревнований обеспечивали более полутора тысяч человек производственного персонала из различных предприятий холдинга, порядка 170 единиц техники. Для резервирования электроснабжения было задействовано 60 дизель-генераторных установок, а также 3 источника бесперебойного питания, установленных на наиболее ответственных объектах Универсиады-2019.

Во время реконструкции объектов энергоснабжения перед соревнованиями максимально использовались цифровые технологии и передовое оборудование, способное в режиме онлайн передавать данные о работе энергообъекта и возможном вмешательстве в его работу посторонних лиц.

«Безаварийная работа энергосистемы Красноярска в период Универсиады — это один из ожидаемых результатов той серьезной подготовки, которую провела команда "Россетей", — отметил глава компании Павел Ливинский. — Благодаря раскрытию энергетических "узлов" и новым мощностям для технического присоединения, существенному повышению надежности, мы создали необходимые условия для социально-экономического развития региона».