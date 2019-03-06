«Россети» приняли участие в запуске Прегольской теплоэлектростанции

Группа «Россети» приняла участие в запуске в эксплуатацию Прегольской ТЭС, построенной для повышения энергетической безопасности Калининградской области. На церемонии присутствовал генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, сообщает пресс-служба компании.

В холдинге отметили, что специалисты компании «Янтарьэнерго», входящей в группу «Россети», в целях обеспечения работы новой электростанции, проложили более 75 километров линий электропередачи, а также реконструировали три подстанции напряжением 330 киловольт: две в Калининграде — «Северная» и «Центральная» и одну на востоке области — «Советск».

«Благодаря проделанной нами работе Калининградская область не только укрепляет свои позиции в качестве эталонной энергосистемы, но и открывает еще больше возможностей для активного развития производства на своей территории и создания новых рабочих мест», — отметил Павел Ливинский.

В «Россетях» также рассказали о том, что во время строительства и реконструкции данных энергообъектов активно применялись цифровые технологии и решения, делающую всю энергосистему эффективной и отказоустойчивой, даже при воздействии негативных внешних факторов.

При строительстве части линии, соединяющей подстанцию «Северная» и Прегольскую ТЭС, учитывались особенности местности, связанные с судоходством в этом районе (часть линии прошла над рекой Преголя — прим. «Ленты.ру»). Например, для того, чтобы обеспечить беспрепятственный проход таких барков, как «Крузенштерн» и «Седов», «Янтарьэнерго» на берегах реки установило самые высокие в России тематические опоры линии электропередачи, выполненные в форме якоря.