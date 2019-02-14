Минэнерго и «Россети» обсудили приоритеты развития электросетевого комплекса

Минэнерго России совместно с компанией «Россети» в рамках Российского инвестиционного форума выступило организатором круглого стола на тему «Развитие электросетевого комплекса субъектов РФ в эпоху глобальных технологических изменений». Об этом из Сочи сообщает корреспондент «Ленты.ру». Уникальную по числу участников — глав регионов дискуссию вел министр энергетики Александр Новак.

Открывая заседание, глава энергетического ведомства отметил, что процессы, которые наблюдаются сегодня в мировой электроэнергетике, определяют траекторию трансформации отрасли на многие годы вперед. «Являясь основополагающей для роста и модернизации экономики инфраструктурой, электросети должны быть готовы быстро и эффективно адаптироваться к современным технологическим трендам, отвечать запросам потребителей и населения, активно внедрять новые сервисы на основе цифровых решений, сохраняя при этом инвестиционную привлекательность и не увеличивая тарифную нагрузку», —подчеркнул Александр Новак.

По словам министра, конкурентоспособность отрасли сегодня во многом зависит от взвешенных решений законодательных и регуляторных институтов, конструктивного подхода федеральных и региональных органов исполнительной власти.

В свою очередь, генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, обращаясь к участникам, напомнил, что в электросетевом комплексе накопился ряд задач, требующих скорейшего рассмотрения. «В их числе проблема неэффективно используемых мощностей, необходимость скорейшего совершенствования механизма льготного технологического присоединения, важность перехода на долгосрочное тарифообразование на основе эталонных затрат, а также ускорение процессов консолидации территориальных сетевых организаций», — отметил Павел Ливинский.

Глава «Россетей» еще раз напомнил, что единый центр ответственности за электроснабжение региона — это большой шаг к повышению надежности и качества энергоснабжения потребителя. «Ведь большинство собственников сетей не готовы инвестировать в инфраструктуру, тогда как "Россети" ставят стратегической целью цифровую трансформацию электросетевого комплекса и готовы вкладывать в модернизацию оборудования», — подчеркнул глава «Россетей».

Отдельно глава компании «Россети» остановился на проблеме неплатежей, которая в ряде субъектов принимает катастрофические масштабы. Так, по состоянию на 1 января только по распределительным предприятиям группы объем дебиторской задолженности превысил 144 миллиарда рублей.