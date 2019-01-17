«Россети» и Сербия займутся совместным развитием инноваций в электроэнергетике

Компания «Россети» и правительство Сербии в рамках официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в республику подписали меморандум российско-сербского сотрудничества в области развития инноваций в секторе электроэнергетики. Об этом говорится в сообщении компании.

Подписи под документом поставили генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и министр инноваций и технологического развития правительства Сербии Ненад Попович. Также в церемонии подписания принял участие специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко.

Документ определяет основные направления сотрудничества в области развития инноваций в электросетевом комплексе России и Сербии.

В частности, как отмечается в сообщении, стороны планируют совместно разрабатывать инновационные продукты с применением цифровых технологий, а также сотрудничать в области проектирования и модернизации энергосистем, внедрения интеллектуальных систем управления распределительными сетями с использованием технологий «Умный город».

Комментируя подписанный меморандум, глава «Россетей» Павел Ливинский, отметил, что российская компания активно работает над цифровой трансформацией электроэнергетики, такие же цели ставит и Сербия. «Опираясь на опыт друг друга, государства намерены вместе развивать электросетевые комплексы Российской Федерации и Республики Сербии, а также совместно выводить новые технологические решения на рынки третьих стран», — подчеркнуо Павел Ливинский.

Кроме того, стороны планируют совместно вести технические исследования, обмениваться опытом использования систем учета электроэнергии. Также «Россети» рассматривают возможность участия в реализации программы развития электросетей балканской республики.

